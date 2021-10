Der Modus der NHL

Die jeweils besten acht Teams der Eastern und Western Conference qualifizieren sich für die Play-offs, die am 4. Mai beginnen. Vom Achtelfinale bis zum Stanley-Cup-Finale wird nach dem Modus "best of seven" (vier Siege sind notwendig) gespielt. Bei Unentschieden nach 60 Minuten wird so lange in 20-Minuten-Abschnitten weitergespielt, bis ein Tor fällt ("sudden death"). Dabei wird anders als in der Vorrunde mit Fünf gegen Fünf gespielt.