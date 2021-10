Eishockey: Sky sichert sich NHL-Rechte bis 2025

Sky zeigt unter anderem das erste NHL-Spiel in der Geschichte der Seattle Kraken, die mit Nationaltorhüter Philipp Grubauer als 32. Franchise einsteigen. Der Neuling tritt am 13. Oktober (04.00 Uhr MESZ) bei den Vegas Golden Knights an. Auch das erste Saisonspiel der Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl (14. Oktober/04.00) gegen die Vancouver Canucks kommt live.