NHL: Die deutschen Stars mit Draisaitl, Grubauer, Stützle, Seider und Sturm

Angeführt von Starspieler Leon Draisaitl, der mit den Edmonton Oilers den nächsten Anlauf auf den Stanley Cup nimmt, stehen wahrscheinlich sieben deutsche Spieler auf dem Eis in den Arenen in den USA und Kanada - die finale Entscheidung über den Kaderplatz von Sturm-Talent „JJ“ Peterka bei den Buffalo Sabres fällt erst am Montagabend. (Alles zur NHL)