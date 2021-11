Rieder hofft auf Rückkehr in die NHL: "Noch gar nicht abgehakt"

Ab Donnerstag spielt Rieder mit der Nationalmannschaft beim Deutschland Cup in Krefeld, um sich für den Kader bei den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) zu empfehlen. "Das deutsche Eishockey ist in den letzten Jahren immer weiter nach vorne gegangen", meinte er: "Es kommen so viele überragende junge Spieler nach. Das macht den ganzen Kader natürlich viel stärker."