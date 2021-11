Starker NHL-Start: Seider findet eigene Leistung "einigermaßen ordentlich"

Seider, der in der Nationalmannschaft schon bei zwei Weltmeisterschaften als spielstarker Verteidiger glänzte, hatte nach dem Draft zunächst in der unterklassigen AHL und dann beim schwedischen Erstligisten Rögle BK gespielt. Jetzt gehört er in Detroit nicht nur zu den größten Hoffnungsträgern für die Zukunft, sondern bereits zu den Leistungsträgern der Gegenwart.