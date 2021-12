Draisaitl siegt mit Edmonton - und wird als Star des Monats ausgezeichnet

Auch zum Start in den Dezember blieb der Kölner mit den Oilers in der Erfolgsspur. Zum 5:2 gegen die Pittsburgh Penguins steuerte er einen Assist bei. Edmonton bleibt durch den 16. Sieg das Maß der Dinge im Westen, dazu verteidigte Draisaitl auch in der Saisonbilanz mit 20 Treffern und 41 Scorerpunkten jeweils Platz eins in den Bestenlisten der NHL.