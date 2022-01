Islanders trauern um viermaligen Stanley-Cup-Sieger Gillies

Die New York Islanders aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL trauern um ihren langjährigen Flügelstürmer Clark Gillies. Wie die Franchise mitteilte, ist der Kanadier am Freitag im Alter von 67 Jahren gestorben. Gillies gewann mit den Islanders von 1980 bis 1983 viermal nacheinander den Stanley Cup, im Jahr 2002 wurde er in die Hall of Fame der Liga aufgenommen.