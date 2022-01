Vierter Oilers-Sieg in Serie: Draisaitl trifft doppelt

Die Aufholjagd der Edmonton Oilers in der NHL geht weiter - und Leon Draisaitl (26) trägt einen Großteil dazu bei. Der deutsche Eishockeystar erzielte beim 7:2 bei den Montreal Canadiens zwei Treffer. Für die Oilers war es der vierte Sieg in Serie nach zuvor sieben Niederlagen. Draisaitl hat in 40 Saisonspielen 31 Saisontore erzielt und führt die Liga in dieser Statistik an.