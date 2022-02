Hickhack, Trade, OP, Comeback: "Sturkopf" Eichel wieder auf dem Eis

Eichel ließ die OP nach dem Trade durchführen, sie war erfolgreich. Nie zuvor war ein solcher Eingriff bei einem NHL-Profi vorgenommen worden. Der Stürmer konnte diesen nicht eigenmächtig durchführen lassen, die Teams haben in der Liga bei Behandlungen von Verletzungen das letzte Wort. Der Center hatte in sechs Jahren für Buffalo in 375 Spielen 355 Scorerpunkte verbucht.