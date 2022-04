NHL-Ikone Bossy an Lungenkrebs gestorben

Torjäger Bossy, der in 752 Vorrundenspielen 573 Tore und 553 Assists verzeichnete, errang mit den New York Islanders Anfang der 1980er-Jahre viermal in Folge den Stanley Cup. Auch in den Play-offs war Bossy eine tragende Säule und erzielte in 129 Partien 85 Treffer.