NHL: Reichel mit erstem Karrierepunkt

Reichels Vater Martin war zwar 1992 von den Edmonton Oilers gedraftet worden, hat aber nie in der besten Liga der Welt gespielt. Onkel Robert, wie Martin Reichel gebürtiger Tscheche, hatte für Calgary, die New York Islanders, Phoenix und Toronto in 830 Spielen 630 Punkte (252 Tore, 378 Assists) erzielt.