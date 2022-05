NHL: Darum läuft es bei den Oilers und Leon Draisaitl endlich

Nach Jahren voller Enttäuschungen und schweren Zusammenbrüchen in der Postseason stehen die Kanadier unter den besten vier Teams, ab Dienstag (Ortszeit) geht es im Finale der Western Conference gegen Colorado Avalanche. Was denn nun anders laufe, wurde Draisaitl in einer Presserunde gefragt, seine Antwort war simpel. „Wir haben in dieser Saison zum richtigen Zeitpunkt Tore gemacht“, sagte der Nationalspieler. (NEWS: Alles zur NHL)