Eishockey: Bundestrainer Toni Söderholm über Nico Sturm, Stanley Cup und das Nationalteam

Söderholm: Ich finde, dass er schon eine gute Rolle in seinem Team spielt. Gut für ihn ist, dass er jetzt in einer Siegermannschaft ist. Das werden sich die Bosse bei seinem Team merken und auch bei anderen Mannschaften. Diese Erfahrung vom Cup-Sieg nimmt er mit. Und diese Erlebnisse kann man nicht mit Geld kaufen. In Zukunft traue ich ihm sehr viel zu. Jeder Trainer kann sich fragen: Will man einen Spieler haben, der nichts gewonnen hat oder einen Stanley-Cup-Sieger? Jeder Trainer will dann natürlich einen Spieler haben, der den Stanley Cup gewonnen hat.