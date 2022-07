Medien: Eishockey-Nationaltorwart Fedotow in Russland festgenommen

Andere Quellen berichten jedoch, die Festnahme stünde im Zusammenhang mit Fedotows bevorstehendem Wechsel in die nordamerikanische Profiliga NHL. Der Keeper war 2015 von den Philadelphia Flyers gedraftet worden, spielte aber weiter in seiner Heimat. In der kommenden NHL-Saison soll er in die beste Liga der Welt wechseln und für Philadelphia aufs Eis gehen. Seinen Vertrag bei den Flyers unterschrieb er Anfang Mai.