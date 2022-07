NHL startet in Nordamerika am 11. Oktober

Der offizielle Startschuss der neuen Saison fällt in diesem Jahr ohnehin im tschechischen Prag. Schon zuvor hatte die NHL festgelegt, dass sich in der tschechischen Hauptstadt die Nashville Predators und die San Jose Sharks am 7. und 8. Oktober gegenüber stehen. Die beiden Duelle werden die ersten NHL-Spiele in Europa seit 2019 sein. Im finnischen Tampere sind zudem zwei Partien zwischen der Avalanche und den Columbus Blue Jackets am 4. und 5. November geplant.