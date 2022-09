NHL: Sturm peilt mit San Jose die Play-offs an

Der 27-Jährige hatte in der vergangenen Saison mit Colorado Avalanche die Meisterschaft gewonnen und war danach zum Außenseiter nach San Jose gewechselt. Für die neue Aufgabe hat der Augsburger klare Ansprüche an sich selbst. "Ich gehe jetzt in mein viertes Jahr im Profi-Eishockey. Von daher will ich da schon den nächsten Schritt machen, was eine Leadership-Rolle angeht", so Sturm, den es zum Anfang der kommenden Woche in die Heimat verschlägt.