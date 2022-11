NHL: Oilers gehen trotz Draisaitl-Tor unter

Draisaitl gelang im siebten Spiel nacheinander mindestens ein Scorerpunkt, in zwölf Saisonpartien blieb er nur einmal ohne. Mit 23 Scorerpunkten liegt der Kölner ligaweit weiter auf Rang zwei hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (25), der dem Deutschen den Treffer am Samstag auflegte. Für die Oilers war es die zweite Niederlage in Folge nach zuvor fünf Siegen am Stück. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NHL)