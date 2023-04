Grubauer und Seattle haben Viertelfinal-Einzug vor Augen

Nach dem 3:2 bei Titelverteidiger Colorado Avalanche fehlt Außenseiter Seattle nur noch ein Sieg zum erstmaligen Erreichen der nächsten Runde, in der Best-of-seven-Serie des Achtelfinals führt das Team um den deutschen Goalie nun mit 3:2. Am Freitagabend (Ortszeit) haben die Kraken in eigener Halle den ersten Matchball.