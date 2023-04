NHL: Peterka trifft bei Sabres-Sieg

Nationalstürmer John-Jason Peterka hat in der Eishockey-Profiliga NHL mit seinem elften Saisontor den 3:2-Erfolg der Buffalo Sabres nach Verlängerung gegen die New York Rangers eingeleitet. Der gebürtige Münchner erzielte in der zwölften Spielminute das 1:0, durch den Erfolg dürfen die Sabres weiter auf die Play-offs hoffen.