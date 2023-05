NHL: Florida Panthers besiegen Carolina Hurricanes - Finaleinzug um Stanley Cup

Die Florida Panthers stehen in der NHL dicht vor ihrer zweiten Teilnahme am Finale um den Stanley Cup.

Die Panthers haben damit drei Matchbälle, das möglicherweise entscheidende vierte Spiel in Florida steht nach deutscher Zeit in der Nacht auf Donnerstag (2.00 Uhr) an. Im Westen führen die Vegas Golden Knights 2:0 gegen die Dallas Stars.