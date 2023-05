NHL: Vegas Golden Knights kurz vor Einzug in Finalserie - Dallas-Fans sorgen für Spielunterbrechung

Die Vegas Golden Knights haben den nächsten großen Schritt in Richtung Stanley-Cup-Finale gemacht und sich drei Matchbälle gesichert.

Auch im dritten Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Dallas Stars setzten sich die Golden Knights mit 4:0 durch. Damit benötigen die Viertelfinalbezwinger der Edmonton Oilers um Leon Draisaitl nur noch einen Sieg, um in die Finalserie der NHL-Playoffs einzuziehen.

Nachdem in den ersten beiden Duellen die Entscheidung erst in der Verlängerung gefallen war, ließ Vegas beim ersten Gastspiel in Texas nichts anbrennen.