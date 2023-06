NHL-Playoffs: Stanley Cup-Sieger steht nach irrem 9:3 fest! Vegas Golden Knights feiern Triumph

Vegas stellte damit einen 81 Jahre alten Stanley-Cup-Rekord ein. Nur die Toronto Maple Leafs 1942 und die Detroit Red Wings 1936 trafen in der Ligahistorie in einer Partie der Endspielserie auch neunmal.

NHL: Draisaitl-Bezwinger holen Stanley Cup

„Ich kann das Gefühl in meinem Magen nicht beschreiben, es ist alles, was man sich vorstellen kann“, sagte Stone nach dem Sieg: „Die Strapazen einer Saison mit 82 Spielen, vier Playoff-Runden - man schuftet und schuftet und schuftet, und am Ende des Tages ist man das letzte Team, das noch steht. Das ist unglaublich.“