NHL: 20 Jahre bei einem Team! Bruins-Legende macht Schluss

Der 38-Jährige ergänzte: „So schwer es mir auch fällt, das zu schreiben, so weiß ich doch auch, wie gesegnet und glücklich ich mich fühle, so eine Karriere gehabt zu haben. Und dass ich die Möglichkeit habe, das Spiel, das ich liebe, zu meinen Bedingungen zu verlassen.“

Sein Team, die Boston Bruins posteten gleich mehrere emotionale Beiträge via Instagram, auch das NBA-Team Boston Celtics reagierte: „Gratulation Bergi zu einer unglaublichen Karriere und danke für alles, was du für Boston getan hast“, schrieb der NBA-Rekordmeister.

Bergeron spielte 20 Jahre lang in der besten Eishockeyliga der Welt. Er wurde 2003 an Position 45 von den Bruins gedraftet und blieb der Franchise seine komplette Karriere lang treu. 2011 gewann er mit den Bruins den Stanley Cup, 2021 wurde er zum Kapitän ernannt.

Bergeron knackt 1000-Punkte-Marke

In der vergangenen Saison stellten die Bruins einen neuen Rekord in Sachen Siege (63) und Punkte (135) in einer Regular Season auf. Allerdings scheiterten Bergeron & Co. bereits in der ersten Runde der Playoffs.