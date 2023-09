Laut dem Online-Portal TMZ verunglückte der 29-Jährige Samstagnacht mit seinem Motorrad in Nashville. Er hielt offenbar nicht an einem Stopp-Schild und krachte im Anschluss in ein Auto.

Ex-NHL-Star stirbt mit nur 29 Jahren

„Ich wünschte, du könntest all die Menschen sehen, die gerade da sind und dich lieben. Du hast so große Spuren in dieser Welt hinterlassen und ohne dich ist sie so leer... Es ist unmöglich zu glauben, dass du wirklich weg bist. Ich möchte es nicht glauben“, schrieb seine ehemalige Verlobte Savannah Chrisley, mit der Kerdiles drei Jahre lang zusammen war, auf Instagram.