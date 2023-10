NHL-Schock: Erik Brannström erleidet eine Gehirnerschütterung

Am Abend deutscher Zeit wurde die Diagnose veröffentlicht. Der Blueliner erlitt bei dem Check eine Gehirnerschütterung. Er konnte laut Informationen des Sport-Radiosenders TSN 1200 Ottawa zwar schon am Freitag nach Ottawa zurückkehren, wird aber mindestens für das Spiel am Samstag gegen die Pittsburgh Steelers ausfallen.

Senators: Brännström bei Bewusstsein

„Das ist natürlich eine emotionale Sache für die Jungs und alle Beteiligten“, hielt Senators-Coach DJ Smith nach dem Spiel fest: „Es sieht so aus, als ob er für den Moment okay ist, aber wir warten die weiteren Nachrichten ab.“

Auch Brännströms Gegenspieler Clutterbuck - mit 35 Jahren und 16 Jahren in der NHL ein alter Fuchs der Liga - überkam Entsetzen. „Ich habe in meiner Karriere schon 3800 Hits“, zitiert ihn die New York Post: „Nach dem habe ich auch erstmal einfach weitergespielt, bis ich gemerkt habe, dass alle schreien. Ich hasse es, sowas zu sehen, ehrlich. Mir ist übel dabei, dass es passiert ist. Du willst nicht, dass so etwas geschieht.