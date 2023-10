NHL: 41 Spiele Sperr für Stützle-Kollegen Shane Pinto - Details sind mysteriös

Der Teamkollege des deutschen Nationalstürmers Tim Stützle verpasst damit die Hälfte der Hauptrunde. Nach Angaben der nordamerikanischen Profiliga soll Pinto nicht auf NHL-Spiele gesetzt haben. Es ist unklar, um welches Vergehen es sich handelt. NHL-Profis ist es erlaubt, Wetten in anderen Sportarten abzusetzen.

Der Klub unterstütze "die Glücksspielregeln der NHL voll und ganz". Pinto (22) ist vertragslos, Ottawa kann aber jedes Angebot eines anderen Klubs an den restricted Free Agent "matchen", ihn also sicher halten. Ottawa will mit dem US-Center weitermachen.