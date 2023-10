Wieder getroffen, wieder verloren: Nächste Pleite für Draisaitl

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers auch das zweite Spiel der neuen NHL-Saison verloren. Die Kanadier unterlagen erneut den Vancouver Canucks, schlugen sich in der Nacht zum Sonntag beim 3:4 aber besser als drei Tage zuvor, als der Play-off-Teilnehmer der Vorsaison auswärts mit 1:8 untergegangen war.

Draisaitl will NHL-Meister werden

Draisaitl hat sich für seine zehnte NHL-Saison viel vorgenommen. Nachdem die Oilers in den letzten beiden Spielzeiten in den Play-offs jeweils am späteren Sieger scheiterten, ist der Gewinn des Stanley-Cups für den Center das "ultimative Ziel".