Kompletter NHL-Irrsinn: 20 Gegentore in zwei Spielen - Sturm-Team historisch schlecht

Katastrophal sind die San Jose Sharks in die neue Saison der NHL gestartet, doch nun nimmt die Talfahrt historische Ausmaße an. Das Team des Deutschen Nico Sturm verlor in eigener Halle 2:10 gegen die Pittsburgh Penguins und kassierte zum zweiten Mal nacheinander zehn Gegentore - zwei derartige Debakel in Folge hatten zuletzt die Boston Bruins 1965 hinnehmen müssen.