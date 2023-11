Matchwinner Kane: Draisaitls Oilers weiter erfolgreich

Die Edmonton Oilers um Eishockey-Star Leon Draisaitl bleiben dank einer späten Aufholjagd in der Erfolgsspur. Die Kanadier gewannen nach dem schwachen Saisonstart in der NHL auch das zweite Spiel unter dem neuen Headcoach Kris Knoblauch, das 4:3 nach Verlängerung gegen die Seattle Kraken bedeutete den dritten Sieg in Serie. Draisaitl steuerte zwei Assists bei.