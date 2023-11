NHL: Neuer Trainer für Draisaitl und die Oilers

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben nach dem Fehlstart in die NHL -Saison einen neuen Trainer. Kris Knoblauch übernimmt bei den Kanadiern den Posten als Headcoach, nachdem der bisherige Amtsinhaber Jay Woodcroft am Sonntag seinen Posten räumen musste. Knoblauchs Assistent wird Oilers-Legende Paul Coffey.

Für Woodcroft, der in Edmonton seit Februar 2022 an der Bande das Sagen hatte, kam das Ende der Pleitenserie zu spät. Zwar gewannen die Oilers am Samstag nach vier Niederlagen in Folge bei den Seattle Kraken mit 4:1, aber nur drei Siege aus den ersten 13 Saisonspielen waren den Oilers-Bossen letztlich zu wenig.