NHL: Detroit verliert trotz Seider-Tor

Trotz eines Treffers von Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider ist die Erfolgsserie der Detroit Red Wings gerissen. Nach drei Siegen in Folge in der nordamerikanischen Profiliga NHL musste der elfmalige Stanley-Cup-Gewinner Detroit bei den New York Rangers ein 2:3 hinnehmen. Seider traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (29.), für den 22 Jahre alten Verteidiger war es das dritte Tor in der laufenden Saison.