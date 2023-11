NHL: Draisaitl verliert mit Oilers auch gegen Sharks

Zehnte Niederlage im zwölften Spiel: Die Krise von Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers in der NHL nimmt immer größere Ausmaße an. Der vermeintliche Titelanwärter verlor auch beim bis dato schlechtesten Ligateam San Jose Sharks mit 2:3 und kassierte die vierte Pleite in Serie.