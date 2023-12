NHL: Grubauer fehlt Kraken länger

Nationaltorhüter Philipp Grubauer fehlt den Seattle Kraken wegen einer Unterkörperverletzung in der Eishockey-Profiliga NHL länger. Der Gesundheitszustand des Rosenheimers werde von Woche zu Woche neu bewertet, sagte Trainer Dave Hakstol am Donnerstag (Ortszeit).

Grubauer hatte sich am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Tampa Bay Lightning (3:4 n.V.) verletzt und war in die Kabine gehumpelt. Es ist offen, ob der Goalie beim Winter Classic am 1. Januar unter freiem Himmel gegen Meister Vegas Golden Knights in einem Baseballstadion (T-Mobile Park) dabei sein kann.