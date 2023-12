NHL: Rückschlag für Draisaitl und die Oilers

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL einen abermaligen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Kanadier kassierten im letzten Heimspiel des Jahres ein deftiges 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) gegen die Florida Panthers, Draisaitl blieb ohne Scorerpunkt. Auch die Vizeweltmeister John-Jason Peterka und Moritz Seider unterlagen mit ihren Teams.

Die Oilers verloren zum zweiten Mal nacheinander. Zuvor hatten Draisaitl und Co. mit acht Siegen in Serie wieder den Anschluss an die Playoff-Ränge gefunden. Wie schon beim 4:7 gegen die Tampa Bay Lightning bereitet Edmonton vor allem wieder die Defensive Probleme.