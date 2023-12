NHL: Starker Seider gewinnt mit Detroit

Der deutsche Verteidiger Moritz Seider (22) beweist weiterhin auch in der Offensive seinen Wert für die Detroit Red Wings. Der Eishockey-Nationalspieler steuerte am Samstagabend in der NHL zwei Torvorlagen bei, die Red Wings gewannen bei den Montreal Canadiens mit 5:4 nach Verlängerung. Seider bereitete die Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 und 4:2 seiner Mannschaft vor.