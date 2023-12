Das gab es in 106 Jahren NHL noch nie

Die Pittsburgh Penguins überrollten die New York Islanders beim 7:0-Auswärtssieg regelrecht. Der Schlüssel für den klaren Sieg des Ex-Meisters war dabei ein furioses zweites Drittel: In nicht einmal elf Minuten trafen die Penguins sechsmal, Jake Guentzel und Jewgeni Malkin jeweils doppelt.

Das Besondere daran: Kris Letang war gleich an sechs Treffern als Vorlagengeber beteiligt. Im zweiten Drittel legte der Verteidiger gleich fünf tore seines teams auf. Damit ist der 36 Jahre alte Defensivspezialist der erste Verteidiger in der 106 Jahre währenden NHL -Historie, dem fünf Scorerpunkte in einem Drittel gelangen.

Von Headcoach Mike Sullivan bekam Letang dementsprechend Lob nach dem Match. „Das ist eine unglaubliche Leistung, wenn man darüber nachdenkt“, sagte der Penguins-Trainer bei Associated Press und fügte hinzu: „Besonders im heutigen Spiel, wo die Liga so ausgeglichen ist. Gegen eine gute Mannschaft wie die Islanders ist das nicht einfach.“

Ganz anders verlief der Abend hingegen für Moritz Seider. Der deutsche Nationalspieler und seine Detroit Red Wings stecken in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in einer Ergebniskrise. Das 3:6 bei Minnesota Wild bedeutete die neunte Niederlage aus den vergangenen elf Spielen - die Red Wings verlieren im Rennen um die Play-off-Plätze in der Eastern Conference damit weiter an Boden. Seider stand gegen Minnesota gewohnt lang auf dem Eis, blieb aber ohne Scorerpunkt.