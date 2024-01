Draisaitl trumpft bei Oilers-Sieg auf

Leon Draisaitl hat das Jahr in der NHL mit einem großen Knall beendet. Der deutsche Eishockey-Star feierte mit den Edmonton Oilers einen 7:2-Erfolg gegen die Anaheim Ducks und steuerte zum fünften Sieg in Folge einen Treffer und zwei Assists bei.

Insgesamt bringt es Draisaitl in der laufenden Saison auf 40 Scorerpunkte (17 Tore, 23 Vorlagen). Mitspieler Warren Foegele, der fünf Scorerpunkte beisteuerte, lobte den Deutschen: "Er hat so eine großartige Übersicht, so einen tollen Schuss."