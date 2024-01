Nächster Oilers-Sieg im "Battle of Alberta"

Die Edmonton Oilers von Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl brechen in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter Rekorde. Im "Battle of Alberta" bei den Calgary Flames setzten sich die Oilers mit 3:1 durch und feierten ihren 13. Sieg in Folge, das ist Ligarekord für ein kanadisches Team. Eine Franchise-Bestmarke stellt der neunte Erfolg nacheinander in Auswärtsspielen dar. Nach seiner Vier-Assist-Gala vom Freitag blieb der Kölner Draisaitl diesmal ohne Scorerpunkt.