NHL-Erweiterung nach Salt Lake City beantragt

Ein NHL-Team wäre für Smith und seine Unternehmensgruppe SEG das dritte Projekt im US-Profisport. Der milliardenschwere Geschäftsmann ist bereits Besitzer der Basketball-Teams Utah Jazz in der NBA sowie der Fußballer von Real Salt Lake City in der Major League Soccer (MLS).

Smith und Salt Lake City sind nicht die einzigen Interessenten an einem NHL-Platz. In der jüngeren Vergangenheit haben in den USA Houston/Texas sowie Atlanta/Georgia und in Kanada auch Quebec schon Ambitionen auf einen NHL-Lizenz erkennen lassen.