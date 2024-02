Sport-Star erschuf ein Milliarden-Imperium - und starb tragisch

Er holte vier Meistertitel in der NHL , ist Teil der Hall of Fame des Eishockeys, gilt als einer der besten Spieler der Geschichte auf seiner Position.

Tim Horton hat als Sportler ein großes Vermächtnis hinterlassen - und darüber hinaus ein Unternehmen, das heute bekannter ist als all seine Errungenschaften auf dem Eis.

Tim Horton war Teil einer großen NHL-Dynastie

Horton, am 12. Januar 1930 als Sohn eines Eisenbahnmechanikers in der Stadt Cochrane geboren, schwang sich in den fünfziger Jahren zu einer prägenden Figur der NHL auf.