Eishockey-Meilenstein! Das gab es in der NHL seit Jahrzehnten nicht mehr

Auston Matthews hat sich in die Geschichtsbücher der NHL eingetragen. Der mexikanisch-amerikanische Superstar der Toronto Maple Leafes erzielte beim 6:3-Erfolg gegen die Arizona Coyotes seine Saisontreffer Nummer 50 und 51 - in nur 54 Spielen!

Seit 28 Jahren wurde die 50-Tore-Marke nicht mehr so schnell erreicht. Mario Lemieux war in der Saison 1995/96 der bisher letzte Profi, der sich zu diesem Zeitpunkt der Spielzeit genauso treffsicher zeigte.

Matthews denkt nur ans nächste NHL-Spiel

So weit will Matthews selbst noch nicht denken: „Das ist großartig. Es ist ein kleiner Schritt in einer langen Saison, aber es war ein guter Sieg, eine gute Leistung, jeder hat seinen Beitrag geleistet“, sagte er nur: „Ich nehme die zwei Punkte mit und werde morgen wieder an die Arbeit gehen.“