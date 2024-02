NHL: Pleiten für Draisaitl und Seider - Sturm gewinnt

Trotz eines Treffers von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team um den deutschen Eishockey-Star verlor die Partie in der nordamerikanischen Profiliga NHL bei den St. Louis Blues mit 3:6. Draisaitl hatte dabei im ersten Abschnitt zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen, aufgrund von sieben Strafen nach der ersten Drittelpause mussten die Oilers in der Folge aber immer wieder in Unterzahl spielen.