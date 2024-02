NHL: Sieg für Draisaitl - Stützle verliert

Die deutschen Eishockey-Profis Leon Draisaitl und Tim Stützle haben in der NHL einen unterschiedlichen Samstag erlebt. Draisaitl gewann mit den Edmonton Oilers 4:3 nach Verlängerung bei den Dallas Stars und hat weiterhin gute Chancen auf die Teilnahme an den Playoffs. Der Kölner Angreifer legte beim 32. Saisonsieg im 51. Spiel zwei Treffer auf, unter anderem den zum Sieg in der Verlängerung.