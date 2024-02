Oilers kassieren dritte Niederlage in Folge

Die Edmonton Oilers sind in der NHL nach ihrem Höhenflug wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Das Team um Leon Draisaitl und Superstar Connor McDavid verlor die „Battle of Alberta“ gegen die Calgary Flames deutlich mit 3:6 und kassierte die dritte Niederlage in Folge, Draisaitl legte das zwischenzeitliche 2:3 durch Zach Hyman auf.