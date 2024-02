Seider auf Erfolgskurs - Niederlagen für Stützle und Co.

Der deutsche Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider hat seine Siegesserie in der NHL fortgesetzt. Der 22-Jährige setzte sich mit den Detroit Red Wings 8:3 gegen die Washington Capitals durch und feierte den sechsten Sieg in Folge, zu dem er einen Assist beisteuerte. Als Vierter in der Atlantic Division kann sich Detroit weiter Hoffnungen auf die Playoffs machen.