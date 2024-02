Wildes Spiel in Minnesota: 17 Tore in der NHL

17 Tore in einem Eishockeyspiel: Die Minnesota Wild und die Vancouver Canucks haben sich beim 10:7 in der NHL ein Spektakel geliefert. Mehr Treffer in einer Partie hatte es in der besten Eishockeyliga der Welt zuletzt in der Saison 1995/96 gegeben. „Das klingt nach einem Jugendspiel in Kanada“, sagte Minnesotas Joel Eriksson Ed, der dreimal traf: „Ich bin mir sicher, die Fans fanden es toll, bei den Trainern weiß ich nicht so genau.“