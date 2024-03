Nächste Pleite für Seider und die Red Wings

Nationalspieler Moritz Seider rutscht mit den Detroit Red Wings immer tiefer in die Krise. Das Team um den deutschen Vizeweltmeister unterlag am Freitag (Ortszeit) bei den Arizona Coyotes mit 0:4 und erlitt in der Eishockey-Profiliga NHL die vierte Niederlage nacheinander. Detroit hat während der Pleitenserie 20 Gegentore kassiert.