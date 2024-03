NHL: Stützle siegt gegen Draisaitl

Ein starker Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL das deutsche Duell gegen Leon Draisaitl gewonnen. Beim 5:3 gegen die Edmonton Oilers erzielte der Angreifer der Ottawa Senators seinen 18. Saisontreffer, zwei weitere bereitete er mit seinen Assists 49 und 50 vor. Draisaitl blieb ohne Scorerpunkt. Edmonton befindet sich trotz der zweiten Niederlage nacheinander weiter auf Play-off-Kurs.

In einem weiteren Aufeinandertreffen deutscher Nationalspieler gewann Lukas Reichel mit den Chicago Blackhawks 5:4 nach Verlängerung bei den San Jose Sharks mit Nico Sturm. Die Kalifornier hatten unter anderem nach einer Vorlage von Sturm bereits 4:0 geführt. In der Schlussminute des letzten Drittels gelang den Blackhawks zunächst der Ausgleich, Nach 18 Sekunden in der Overtime durch Seth Jones der Siegtreffer.