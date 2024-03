Trotz gutem Tim Stützle: Nächste NHL-Pleite für Ottawa Senators

Trotz zweier Assists von Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle haben die Ottawa Senators in der NHL die dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen die Arizona Coyotes verlor das Team aus Kanada mit 3:5. Als Tabellenletzter der Atlantic Division ist die Qualifikation für die Play-offs für Ottawa inzwischen in weite Ferne gerückt.