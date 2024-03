Vier Scorerpunkte: Draisaitl führt Emdmonton zum Kantersieg

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat wieder einmal seinen großen Wert für die Edmonton Oilers unter Beweis gestellt. Beim 7:2-Kantersieg der Kanadier in der NHL gegen die Washington Capitals um den russischen Superstar Alexander Owetschkin überzeugte Draisaitl mit vier Scorerpunkten.

Nach seinem Treffer zur Führung in Überzahl bereitete der 28-Jährige drei weitere Tore vor. Großen Anteil am Sieg hatte auch Zach Hyman mit drei Treffen. Edmonton liegt als fünftbestes Team im Westen klar auf Kurs Richtung Play-offs. In der Rangliste der besten Punktesammler liegt Draisaitl mit 86 Zählern auf dem achten Platz.